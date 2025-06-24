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В Азербайджане на аукцион выставлены три месторождения полезных ископаемых

В Азербайджане на аукцион выставлены три месторождения полезных ископаемых Служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики объявила аукцион, на который 7 августа будут выставлены три месторождения полезных ископаемых.
Бизнес
24 июня 2025 г. 18:18
В Азербайджане на аукцион выставлены три месторождения полезных ископаемых

Служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики объявила аукцион, на который 7 августа будут выставлены три месторождения полезных ископаемых.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На торги будут представлены месторождение песчано-гравийной смеси "Катехчай" в Балакенском районе (1 лот), месторождение песчано-гравийной смеси "Мухас-Дашагылчай" в Огузском районе (4 лота), месторождение глины "Нидж" в Огузском районе (1 лот).

Начальная стоимость лотов варьируется от 1 725 до 16 100 манатов. Заявки на участие и необходимый пакет документов должны быть представлены до 18:00 31 июля 2025 года по адресу: г. Баку, проспект Зии Буниятова, 38C, квартал 1969 (Бакинский дом малого и среднего бизнеса).

Для получения информации об условиях участия, а также оплаты регистрационного сбора и задатка в размере 10 % претенденты могут обратиться в Государственное агентство по использованию минерально-сырьевых ресурсов.

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