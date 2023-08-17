О нас

В Азербайджане на аукцион выставлены 19 месторождений полезных ископаемых

В Азербайджане на аукцион выставлены 19 месторождений полезных ископаемых Центр организации аукционов Государственной службы по вопросам собственности при Министерстве экономики и государственное агентство по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов 27 сентября проведут очередной
Бизнес
17 августа 2023 г. 19:14
В Азербайджане на аукцион выставлены 19 месторождений полезных ископаемых

Центр организации аукционов Государственной службы по вопросам собственности при Министерстве экономики и государственное агентство по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов 27 сентября проведут очередной аукцион по сдаче прав на эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Об этом Report сообщили в Государственной службе.

На аукцион выставлены: “Човдар” (7 га) в Дашкесане, “Юхары Салахлы” (22 га) в Агстафе, “Ашагы Зяямчай” (2 га) в Товузе, “Ашагы Зяямчай” (4 га) в Шамкире, “Имишли” (11 га), “Бахрамтепе I” (32 га) и “Бахрамтепе II” (19 га) в Имишли, “Юго-западный фланг Гильгильчая” (18 га) в Шабране, “Юго-западный фланг Гильгильчая” (10 га) и “Гилгильчай III” (2 га) в Сиазане, “Кюрмюкчай” (18 га) в Гахе, “Гарачай I” (30 га) в Загатале, “Гашгачай” (2 га) в Шеки, “Шахгая” (3,7 га) и “Шонгар” (7 га) в Гарадагском районе Баку, “Сойлен” (0,8 га) в Тертере, “Билистан II” (3,1 га) в Исмаиллы, “Турианчай III” (4 га) и “Хырхатала” (2 га) в Габале.

Претенденты могут подать документы для участия в аукционах до 18:00 20 сентября 2023 года в Бакинский дом МСП (проспект Зии Буниятова, 38C, 1969-й квартал).

В аукционе также могут участвовать юридические и физические лица зарубежных стран.

С объявлением об аукционе можно ознакомиться на официальном сайте Государственной службы по вопросам недвижимости (https://clck.ru/35LZXA) и на ”портале приватизации" (https://clck.ru/35LZYN).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 19 faydalı qazıntı yatağı hərraca çıxarılır

Самое читаемое

Германия намерена усилить проверки безопасности в органах власти
Германия намерена усилить проверки безопасности в органах власти
12 августа 2023 г. 11:36
Израиль заявил о готовности помочь Гавайям, пострадавшим от разрушительных пожаров
Израиль заявил о готовности помочь Гавайям, пострадавшим от разрушительных пожаров
14 августа 2023 г. 00:38
Норвегия поставит Украине антидроновую систему на крупную сумму
Норвегия поставит Украине антидроновую систему на крупную сумму
14 августа 2023 г. 16:45
Община: Призываем МККК обеспечить безопасное передвижение между основной частью Азербайджана и Нахчыванской АР
Община: Призываем МККК обеспечить безопасное передвижение между основной частью Азербайджана и Нахчыванской АР
14 августа 2023 г. 22:16
Азербайджан возобновил экспорт сахара в Таджикистан
Азербайджан возобновил экспорт сахара в Таджикистан
15 августа 2023 г. 10:56
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии на 23%
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии на 23%
15 августа 2023 г. 13:22
CNN: СБУ взяла на себя ответственность за атаки против РФ с помощью морских беспилотников
CNN: СБУ взяла на себя ответственность за атаки против РФ с помощью морских беспилотников
16 августа 2023 г. 10:18
МВД: Беларусь может попытаться дестабилизировать ситуацию в Польше
МВД: Беларусь может попытаться дестабилизировать ситуацию в Польше
16 августа 2023 г. 16:24
Зеленский провел селекторное совещании по ситуации на фронте
Зеленский провел селекторное совещании по ситуации на фронте
17 августа 2023 г. 13:14
Фенербахче намерен подписать игрока МЮ
"Фенербахче" намерен подписать игрока "МЮ"
11 августа 2023 г. 23:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi