В Азербайджане на аукцион выставлены 19 месторождений полезных ископаемых

Центр организации аукционов Государственной службы по вопросам собственности при Министерстве экономики и государственное агентство по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов 27 сентября проведут очередной

Центр организации аукционов Государственной службы по вопросам собственности при Министерстве экономики и государственное агентство по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов 27 сентября проведут очередной аукцион по сдаче прав на эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Об этом Report сообщили в Государственной службе.

На аукцион выставлены: “Човдар” (7 га) в Дашкесане, “Юхары Салахлы” (22 га) в Агстафе, “Ашагы Зяямчай” (2 га) в Товузе, “Ашагы Зяямчай” (4 га) в Шамкире, “Имишли” (11 га), “Бахрамтепе I” (32 га) и “Бахрамтепе II” (19 га) в Имишли, “Юго-западный фланг Гильгильчая” (18 га) в Шабране, “Юго-западный фланг Гильгильчая” (10 га) и “Гилгильчай III” (2 га) в Сиазане, “Кюрмюкчай” (18 га) в Гахе, “Гарачай I” (30 га) в Загатале, “Гашгачай” (2 га) в Шеки, “Шахгая” (3,7 га) и “Шонгар” (7 га) в Гарадагском районе Баку, “Сойлен” (0,8 га) в Тертере, “Билистан II” (3,1 га) в Исмаиллы, “Турианчай III” (4 га) и “Хырхатала” (2 га) в Габале.

Претенденты могут подать документы для участия в аукционах до 18:00 20 сентября 2023 года в Бакинский дом МСП (проспект Зии Буниятова, 38C, 1969-й квартал).

В аукционе также могут участвовать юридические и физические лица зарубежных стран.

С объявлением об аукционе можно ознакомиться на официальном сайте Государственной службы по вопросам недвижимости (https://clck.ru/35LZXA) и на ”портале приватизации" (https://clck.ru/35LZYN).