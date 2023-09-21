В Азербайджане на аукцион по аренде выставлены 6 гособъектов

Государственная служба по вопросам собственности при Министерстве экономики выставила 6 объектов на очередной аукцион по предоставлению в аренду нежилых помещений.

Государственная служба по вопросам собственности при Министерстве экономики выставила 6 объектов на очередной аукцион по предоставлению в аренду нежилых помещений.

Об этом Report сообщили в Государственной службе.

Ежемесячная плата за аренду объектов, расположенных в Шамахинском, Агсуинском, Сабирабадском, Хачмазском, Губинском районах и городе Мингячевире, начинается от 30 манатов.

В аукционе могут принять участие местные и иностранные физические и юридические лица.

Заявку на участие в аукционе необходимо подать до 9 октября в соответствующие местные отделы госслужбы.

Информацию о площади выставленной на аукцион недвижимости, ценах и других данных можно получить по ссылке https://clck.ru/35hdd7.