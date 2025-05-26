В Азербайджане на аукцион будет выставлено 55 транспортных средств

Государственная служба по вопросам имущества проведет 15 июля аукцион по продаже автомобилей, перешедших в государственную собственность.

Государственная служба по вопросам имущества проведет 15 июля аукцион по продаже автомобилей, перешедших в государственную собственность.

Как сообщает Report, торги пройдут в Центре имущественных услуг в Баку (Низаминский район, улица Халила Рзы Улутюрка, 20).

На аукцион будет выставлено 55 транспортных средств общей стоимостью 340 995 манатов. Заявки принимаются не позднее чем за три банковских дня до начала торгов. Желающие могут заранее ознакомиться с транспортными средствами.