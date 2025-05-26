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В Азербайджане на аукцион будет выставлено 55 транспортных средств

В Азербайджане на аукцион будет выставлено 55 транспортных средств Государственная служба по вопросам имущества проведет 15 июля аукцион по продаже автомобилей, перешедших в государственную собственность.
Бизнес
26 мая 2025 г. 18:22
В Азербайджане на аукцион будет выставлено 55 транспортных средств

Государственная служба по вопросам имущества проведет 15 июля аукцион по продаже автомобилей, перешедших в государственную собственность.

Как сообщает Report, торги пройдут в Центре имущественных услуг в Баку (Низаминский район, улица Халила Рзы Улутюрка, 20).

На аукцион будет выставлено 55 транспортных средств общей стоимостью 340 995 манатов. Заявки принимаются не позднее чем за три банковских дня до начала торгов. Желающие могут заранее ознакомиться с транспортными средствами.

Подробная информация о проведении аукциона доступна на официальных ресурсах ведомства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 55 nəqliyyat vasitəsi hərraca çıxarılacaq

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