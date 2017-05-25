В Азербайджане на 30% снизились цены на некоторые марки сигарет - СПИСОК

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане на 29-30% снизились цены на некоторые марки сигарет.

Как сообщили Report продавцы, начиная с сегодняшнего дня три марки сигарет подешевели: "Из фирм поступила информация, что завтра подешевеют еще несколько марок сигарет".

Report представляет список нынешних и прежних цен.

– More – 1.20 AZN (прежняя цена - 1.40)

– Yava – 1.20 AZN (1.40)

– Classic (компакт) – 1.40 AZN (1.60)

– Classic (длинные) – 1.40 AZN (1.60)

– Classic (толстые) – 1.20 (1.50 AZN)

– Prima – 1 AZN (1.50 )

Марки сигарет, которые, как ожидается, подешевеют завтра:

– Viceroy (компакт)

– Viceroy (тонкие)

– LD (тонкие)

– LD (толстые)

– LD (компакт).