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    В Азербайджане на 30% снизились цены на некоторые марки сигарет - СПИСОК

    Сообщается, что с завтрашнего дня подешевеют еще несколько марок сигарет

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане на 29-30% снизились цены на некоторые марки сигарет.

    Как сообщили Report продавцы, начиная с сегодняшнего дня три марки сигарет подешевели: "Из фирм поступила информация, что завтра подешевеют еще несколько марок сигарет".

     Report представляет список нынешних и прежних цен. 

    – More – 1.20 AZN (прежняя цена - 1.40)

    – Yava – 1.20 AZN (1.40)

    – Classic (компакт) – 1.40 AZN (1.60)

    – Classic (длинные) – 1.40 AZN (1.60)

    – Classic (толстые) – 1.20 (1.50 AZN)

    – Prima – 1 AZN (1.50 )

    Марки сигарет, которые, как ожидается, подешевеют завтра:

    – Viceroy (компакт)

    – Viceroy (тонкие)

    – LD (тонкие)

    – LD (толстые)

    – LD (компакт).

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