В Азербайджане на 30% снизились цены на некоторые марки сигарет - СПИСОК

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане на 29-30% снизились цены на некоторые марки сигарет.
Как сообщили Report продавцы, начиная с сегодняшнего дня три марки сигарет подешевели: "Из фирм поступила информация, что завтра подешевеют еще несколько марок сигарет".
Report представляет список нынешних и прежних цен.
– More – 1.20 AZN (прежняя цена - 1.40)
– Yava – 1.20 AZN (1.40)
– Classic (компакт) – 1.40 AZN (1.60)
– Classic (длинные) – 1.40 AZN (1.60)
– Classic (толстые) – 1.20 (1.50 AZN)
– Prima – 1 AZN (1.50 )
Марки сигарет, которые, как ожидается, подешевеют завтра:
– Viceroy (компакт)
– Viceroy (тонкие)
– LD (тонкие)
– LD (толстые)
– LD (компакт).
Valeh DadaşovАвтор новости
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