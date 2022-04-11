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В Азербайджане на 25% увеличилось число возобновивших деятельность юридических лиц

В Азербайджане на 25% увеличилось число возобновивших деятельность юридических лиц В январе-марте текущего года число возобновивших деятельность юридических лиц увеличилось на 25,3%.
Бизнес
11 апреля 2022 г. 17:28
В Азербайджане на 25% увеличилось число возобновивших деятельность юридических лиц

В январе-марте текущего года число возобновивших деятельность юридических лиц увеличилось на 25,3%.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Минэкономики Азербайджана, число плательщиков НДС, возобновивших деятельность, за последний год выросло на 20,2%.

На 1 апреля текущего года активными были 89 860 из 148 788 зарегистрированных коммерческих учреждений. За год количество зарегистрированных активных коммерческих организаций увеличилось на 12,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а удельный вес вырос до 60,4%. Число активных плательщиков НДС в составе коммерческих организаций увеличилось на 15%, до 27 570.

В целом за сопоставимый период количество плательщиков НДС в составе коммерческих организаций увеличилось на 11,3% и составило 41 543.

По состоянию на конец марта государственную регистрацию прошли 322 юридических лица публичного права, 17 266 коммерческих юридических лица с иностранными инвестициями, количество активных коммерческих организаций с иностранными инвестициями увеличилось на 9,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda fəaliyyəti aktivləşmiş hüquqi şəxslərin sayı 25% artıb

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