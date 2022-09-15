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В Азербайджане мужчина продавал моторные масла турецкого и иранского производства под видом японских

В Азербайджане мужчина продавал моторные масла турецкого и иранского производства под видом японских В ходе расследования информации, поступившей из Главного таможенного управления по энергетическим ресурсам и морскому транспорту Государственного таможенного комитета, были выявлены факты недобросовестной конкуренции.
Бизнес
15 сентября 2022 г. 14:24
В Азербайджане мужчина продавал моторные масла турецкого и иранского производства под видом японских

В ходе расследования информации, поступившей из Главного таможенного управления по энергетическим ресурсам и морскому транспорту Государственного таможенного комитета, были выявлены факты недобросовестной конкуренции.

Об этом Report сообщили в Госслужбе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики.

Были выявлены обоснованные подозрения в том, что физическое лицо Таир Фарзалиев продавал потребителям моторные масла турецкого производства под видом японских, на упаковке продукции, импортированной указанным лицом из Ирана, также содержалась искаженная информация о стране-производителе.

В отношении Т.Фарзалиева возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

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Версия на азербайджанском языке İran və Türkiyə mühərrik yağlarını Yaponiya markası adı ilə satan şəxs barəsində iş qaldırılıb

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