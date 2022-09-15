В Азербайджане мужчина продавал моторные масла турецкого и иранского производства под видом японских

В ходе расследования информации, поступившей из Главного таможенного управления по энергетическим ресурсам и морскому транспорту Государственного таможенного комитета, были выявлены факты недобросовестной конкуренции.

В ходе расследования информации, поступившей из Главного таможенного управления по энергетическим ресурсам и морскому транспорту Государственного таможенного комитета, были выявлены факты недобросовестной конкуренции.

Об этом Report сообщили в Госслужбе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики.

Были выявлены обоснованные подозрения в том, что физическое лицо Таир Фарзалиев продавал потребителям моторные масла турецкого производства под видом японских, на упаковке продукции, импортированной указанным лицом из Ирана, также содержалась искаженная информация о стране-производителе.

В отношении Т.Фарзалиева возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.