В Азербайджане муниципалитеты в прошлом году заработали 5 млн манатов от продажи земель

В 2023 году муниципалитеты заработали от продажи земель 4 572 033 маната, что на 468 599 манатов или на 11,4% больше, чем годом ранее.

В 2023 году муниципалитеты заработали от продажи земель 4 572 033 маната, что на 468 599 манатов или на 11,4% больше, чем годом ранее.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственной службе по вопросам имущества при Минэкономики.

В течение года организовано 27 конкурсов на право владения или аренды 123 муниципальных земель общей площадью 20,3 га в Абшеронском районе. В собственность передано 115 земельных участков общей площадью 14,4 га, а аренду - 8 земельных участков общей площадью 5,9 га. На счета соответствующих муниципалитетов от продажи переданных в собственность земель в Абшеронском районе поступило 853 800 манатов.

За отчетный период в других регионах организовано 382 конкурса и 106 аукционов. На счета соответствующих муниципалитетов от продажи земель поступило 3 млн 718 тыс. 233 маната.