О нас

В Азербайджане муниципалитеты в прошлом году заработали 5 млн манатов от продажи земель

В Азербайджане муниципалитеты в прошлом году заработали 5 млн манатов от продажи земель В 2023 году муниципалитеты заработали от продажи земель 4 572 033 маната, что на 468 599 манатов или на 11,4% больше, чем годом ранее.
Бизнес
12 февраля 2024 г. 12:13
В Азербайджане муниципалитеты в прошлом году заработали 5 млн манатов от продажи земель

В 2023 году муниципалитеты заработали от продажи земель 4 572 033 маната, что на 468 599 манатов или на 11,4% больше, чем годом ранее.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственной службе по вопросам имущества при Минэкономики.

В течение года организовано 27 конкурсов на право владения или аренды 123 муниципальных земель общей площадью 20,3 га в Абшеронском районе. В собственность передано 115 земельных участков общей площадью 14,4 га, а аренду - 8 земельных участков общей площадью 5,9 га. На счета соответствующих муниципалитетов от продажи переданных в собственность земель в Абшеронском районе поступило 853 800 манатов.

За отчетный период в других регионах организовано 382 конкурса и 106 аукционов. На счета соответствующих муниципалитетов от продажи земель поступило 3 млн 718 тыс. 233 маната.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bələdiyyələri ötən il torpaq satışından 5 milyon manat qazanıb

Самое читаемое

Арахамия: Мобилизация в Украине не состоится без демобилизации
Арахамия: Мобилизация в Украине не состоится без демобилизации
10 февраля 2024 г. 13:32
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
6 февраля 2024 г. 11:09
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
5 февраля 2024 г. 16:35
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
5 февраля 2024 г. 13:45
Спикер парламента Турции: ПАСЕ должна быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой
Спикер парламента Турции: ПАСЕ должна быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой
10 февраля 2024 г. 13:05
Глава Автономного территориального образования Гагаузия поздравила президента Ильхама Алиева
Глава Автономного территориального образования Гагаузия поздравила президента Ильхама Алиева
9 февраля 2024 г. 11:02
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
8 февраля 2024 г. 16:41
В Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
ФотоВ Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
6 февраля 2024 г. 07:13
В Азербайджане не признаны дипломы 95 человек, получивших образование за рубежом
В Азербайджане не признаны дипломы 95 человек, получивших образование за рубежом
8 февраля 2024 г. 13:17
Сформирован новый состав правительства Казахстана
Сформирован новый состав правительства Казахстана
6 февраля 2024 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi