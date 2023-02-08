В Азербайджане может возрасти число пунктов сбора помощи для Турции

В Азербайджане может возникнуть необходимость в увеличении числа пунктов сбора помощи для Турции.

В Азербайджане может возникнуть необходимость в увеличении числа пунктов сбора помощи для Турции.

Как сообщает Report, об этом руководитель платформы "Братская помощь", созданной при содействии государственных и частных структур Азербайджана с целью оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции, Рашад Джабирли сказал на церемонии презентации платформы.

Он отметил, что первоначальная цель платформы - перенаправлять людей на счета, открытые турецким государством для оказания оперативной финансовой помощи: "Желающие оказать помощь могут обратиться в четыре пункта сбора помощи платформы "Братская помощь" или следить за обновлениями на веб-странице qardaskomeyi.org".

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Разрушительное землетрясение затронуло 10 провинций Турции, в которых проживает 13,5 млн человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в этих провинциях чрезвычайное положение, в стране объявлен 7-дневный траур в память о погибших.