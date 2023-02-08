О нас

В Азербайджане может возрасти число пунктов сбора помощи для Турции

В Азербайджане может возрасти число пунктов сбора помощи для Турции В Азербайджане может возникнуть необходимость в увеличении числа пунктов сбора помощи для Турции.
Бизнес
8 февраля 2023 г. 13:55
В Азербайджане может возрасти число пунктов сбора помощи для Турции

В Азербайджане может возникнуть необходимость в увеличении числа пунктов сбора помощи для Турции.

Как сообщает Report, об этом руководитель платформы "Братская помощь", созданной при содействии государственных и частных структур Азербайджана с целью оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции, Рашад Джабирли сказал на церемонии презентации платформы.

Он отметил, что первоначальная цель платформы - перенаправлять людей на счета, открытые турецким государством для оказания оперативной финансовой помощи: "Желающие оказать помощь могут обратиться в четыре пункта сбора помощи платформы "Братская помощь" или следить за обновлениями на веб-странице qardaskomeyi.org".

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Разрушительное землетрясение затронуло 10 провинций Турции, в которых проживает 13,5 млн человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в этих провинциях чрезвычайное положение, в стране объявлен 7-дневный траур в память о погибших.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə üçün yardım toplama məntəqələrinin sayının artırılması təklif olunur

Самое важное

Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции
Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции
8 февраля 2023 г. 13:49
По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
7 февраля 2023 г. 20:15
В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции
В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции
7 февраля 2023 г. 17:22
Житель Баку: Часть своей пенсии я отправлю в братскую страну - ОПРОС В СТОЛИЦЕ
Житель Баку: Часть своей пенсии я отправлю в братскую страну - ОПРОС В СТОЛИЦЕ
7 февраля 2023 г. 15:39
Президент: В ближайшее время в Азербайджане состоится очередной саммит в рамках Контактной группы ДН
Президент: В ближайшее время в Азербайджане состоится очередной саммит в рамках Контактной группы ДН
7 февраля 2023 г. 15:06
Азербайджанские спасатели извлекли тела 6 человек из-под завалов на бульваре Азербайджан в Турции
ФотоАзербайджанские спасатели извлекли тела 6 человек из-под завалов на бульваре Азербайджан в Турции
7 февраля 2023 г. 12:45
Азербайджанские спасатели приступили к поисково-спасательным операциям в Турции
ФотоАзербайджанские спасатели приступили к поисково-спасательным операциям в Турции
7 февраля 2023 г. 12:15
Сотрудники МЧС Азербайджана задействованы в поисково-спасательных операциях в Кахраманмараше
Сотрудники МЧС Азербайджана задействованы в поисково-спасательных операциях в Кахраманмараше
7 февраля 2023 г. 10:47
Группа военного медицинского персонала Азербайджана отправилась в Турцию
ФотоГруппа военного медицинского персонала Азербайджана отправилась в Турцию
7 февраля 2023 г. 04:23
По поручению президента Ильхама Алиева спасательные силы МЧС прибыли в Турцию
ФотоПо поручению президента Ильхама Алиева спасательные силы МЧС прибыли в Турцию
6 февраля 2023 г. 16:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi