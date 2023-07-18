В Азербайджане может быть создана система технического регулирования по турецкой модели

Представители Государственной службы по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана посетили Анкару (Турция).

Представители Государственной службы по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана посетили Анкару (Турция).

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

В ходе состоявшихся в рамках визита встреч состоялся обмен мнениями о разработке совместных проектов по созданию в Азербайджане в ближайшем будущем системы технического регулирования по турецкой модели, а также о направлениях сотрудничества в этой области.

На переговорах с представителями Турецкой организации по аккредитации (TÜRKAK) обсуждались вопросы, связанные с адаптацией системы аккредитации в Азербайджане к современным стандартам.

На встрече с представителями Турецкого института стандартизации были рассмотрены проекты сотрудничества, обсуждены вопросы обмена опытом и техподдержки между учреждениями.