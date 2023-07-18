О нас

В Азербайджане может быть создана система технического регулирования по турецкой модели

В Азербайджане может быть создана система технического регулирования по турецкой модели Представители Государственной службы по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана посетили Анкару (Турция).
Бизнес
18 июля 2023 г. 15:09
В Азербайджане может быть создана система технического регулирования по турецкой модели

Представители Государственной службы по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана посетили Анкару (Турция).

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

В ходе состоявшихся в рамках визита встреч состоялся обмен мнениями о разработке совместных проектов по созданию в Азербайджане в ближайшем будущем системы технического регулирования по турецкой модели, а также о направлениях сотрудничества в этой области.

На переговорах с представителями Турецкой организации по аккредитации (TÜRKAK) обсуждались вопросы, связанные с адаптацией системы аккредитации в Азербайджане к современным стандартам.

На встрече с представителями Турецкого института стандартизации были рассмотрены проекты сотрудничества, обсуждены вопросы обмена опытом и техподдержки между учреждениями.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda Türkiyə modelinə uyğun texniki tənzimləmə sistemi qurula bilər

Другие новости из категории

Азербайджан будет представлен на выставке халяльной торговли, логистики и производства
Азербайджан будет представлен на выставке халяльной торговли, логистики и производства
18 июля 2023 г. 14:08
Азербайджан и ICCIA обсудили расширение торгово-экономических отношений
ФотоАзербайджан и ICCIA обсудили расширение торгово-экономических отношений
18 июля 2023 г. 13:38
Обсуждено снижение цен на ввозимую из Узбекистана в Азербайджан одежду
Обсуждено снижение цен на ввозимую из Узбекистана в Азербайджан одежду
18 июля 2023 г. 13:06
Государственная налоговая служба возбудила 268 уголовных дел об уклонении от уплаты налогов
Государственная налоговая служба возбудила 268 уголовных дел об уклонении от уплаты налогов
18 июля 2023 г. 13:05
В Госслужбу по антимонопольному контролю поступило около 1300 обращений
В Госслужбу по антимонопольному контролю поступило около 1300 обращений
18 июля 2023 г. 11:26
Азербайджан существенно увеличил закупки пива из Грузии
Азербайджан существенно увеличил закупки пива из Грузии
17 июля 2023 г. 20:27
В Азербайджане пройдет Форум халяльного бизнеса и туризма
ФотоВ Азербайджане пройдет Форум халяльного бизнеса и туризма
17 июля 2023 г. 19:00
Шахин Мустафаев: Международный транзит между Азербайджаном и Ираном вырос на 58%
Шахин Мустафаев: Международный транзит между Азербайджаном и Ираном вырос на 58%
17 июля 2023 г. 17:35
Для проекта по развитию стекольной промышленности предоставлен льготный кредит
Для проекта по развитию стекольной промышленности предоставлен льготный кредит
17 июля 2023 г. 17:04
Председатель ICCIA: Исламские страны имеют большой потенциал для реализации инвестиционных проектов в Азербайджане
Председатель ICCIA: Исламские страны имеют большой потенциал для реализации инвестиционных проектов в Азербайджане
17 июля 2023 г. 17:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi