В Азербайджане может быть создан Торговый дом Ирана

Президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики (ASK) Мамед Мусаев встретился с новым послом Ирана в Азербайджане Сеидом Аббасом Мусави

Президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики (ASK) Мамед Мусаев встретился с новым послом Ирана в Азербайджане Сеидом Аббасом Мусави.

Как сообщает Report со ссылкой на конфедерацию, на встрече были обсуждены пути дальнейшего расширения экономических связей между странами и расширения сотрудничества предпринимателей, представляющих частный сектор.

М.Мусаев отметил, что между ASK и крупными организациями поддержки бизнеса Ирана установлены плодотворные отношения сотрудничества. Президент Конфедерации подчеркнул, что большая часть освобожденных от оккупации территорий попадает на иранско-азербайджанскую границу, что создает широкие возможности для инвестиций на этих территориях.

В свою очередь, Мусави отметил, что сотрудничество между двумя странами находится на высоком уровне, а его основная деятельность в качестве посла будет направлена на расширение экономических связей. Он подчеркнул возможность создания в Азербайджане Торгового дома.

По словам посла, перед визитом он посетил четыре граничащие с Азербайджаном области Ирана, встретился с предпринимателями, руководителями торгово-промышленных палат. Иранские предприниматели выразили заинтересованность в налаживании связей с Азербайджаном.

Мусави довел до внимания участников встречи, что Торгово - промышленная палата Тебриза заинтересована в проведении совместной с ASK видеоконференции. Он заявил о наличии широких возможностей для налаживания связей с компаниями, действующими в приграничных с Азербайджаном регионах, и в то же время заявил о подготовке к проведению специализированных выставок. Он предложил создать совместные компании для транспортировки иранской продукции как по суше, так и по железной дороге и морю.