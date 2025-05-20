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В Азербайджане могут ввести новые требования для объявленных банкротами физлиц и юрлиц

В Азербайджане могут ввести новые требования для объявленных банкротами физлиц и юрлиц В Азербайджане могут ввести новые требования для объявленных банкротами физлиц и юрлиц
Бизнес
20 мая 2025 г. 11:05
В Азербайджане могут ввести новые требования для объявленных банкротами физлиц и юрлиц

Физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без регистрации юридического лица, а также юридические лица в случае признания банкротом должны будут уведомлять налоговый орган в течение 15 дней с момента начала или завершения процедуры банкротства.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Налоговый кодекс и закон "О государственной регистрации юридических лиц и государственного реестра" были обсуждены на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Изменения направлены на повышение прозрачности и учета информации о банкротстве в налоговых и государственных реестрах. Также предлагается сократить с 40 до 15 дней срок уведомления об изменениях в данных налогоплательщиков и уставных документах юридических лиц.

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