В Азербайджане могут установить минимальные цены розничной продажи алкоголя

В Милли Меджлис Азербайджана поступил законопроект, предусматривающий установку минимальных розничных цены на алкогольные напитки.

В Милли Меджлис Азербайджана поступил законопроект, предусматривающий установку минимальных розничных цен на алкогольные напитки.

Как сообщает Report, соответствующие поправки предлагается внести в закон "О защите прав потребителей".

Согласно документу, минимальные розничные цены на алкоголь будет определять уполномоченный орган, назначенный соответствующим органом исполнительной власти. Он же утвердит правила установления минимальных цен. Продажа алкогольных напитков по ценам ниже установленного минимума будет запрещена.

Законопроект разработан в рамках распоряжения президента Азербайджана от 7 февраля 2023 года "Об усилении государственного контроля в сфере импорта и производства табачных изделий и алкогольных напитков". Он направлен на защиту экономических интересов страны и местных производителей, усиление защиты здоровья и прав потребителей, предотвращение продажи на внутреннем рынке алкогольных напитков, не отвечающих минимальным показателям качества и безопасности, а также незаконного предпринимательства в этой сфере.