В Азербайджане могут усилить контроль над процессом регистрации юридических лиц

В Азербайджане могут расширить перечень данных, необходимых для регистрации юридического лица.
Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре" обсудили члены комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.
Согласно поправкам, потребуется следующая информация о бенефициарном владельце:
- фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, гражданство, адрес;
- является ли прямым или косвенным бенефициарным владельцем;
- сфера и основание прав или возможностей влияния на юридическое лицо;
- является ли политически значимым лицом, его близким родственником или находящимся с ним в тесных отношениях (с точки зрения закона "О борьбе с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма");
- наименование, страна государственной регистрации, регистрационный номер, учредители и их доля в уставном капитале всех юридических лиц и иностранных юридических образований, существующих в цепочке контроля и собственности до определения бенефициарного владельца юридического лица;
- информация о том, выступает ли лицо, действующее от имени организации, желающей получить статус юридического лица, в качестве управляющего иностранным юридическим образованием.