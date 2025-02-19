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В Азербайджане могут усилить контроль над процессом регистрации юридических лиц

В Азербайджане могут усилить контроль над процессом регистрации юридических лиц В Азербайджане могут расширить перечень данных, необходимых для регистрации юридического лица.
Бизнес
19 февраля 2025 г. 12:07
В Азербайджане могут усилить контроль над процессом регистрации юридических лиц

В Азербайджане могут расширить перечень данных, необходимых для регистрации юридического лица.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре" обсудили члены комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно поправкам, потребуется следующая информация о бенефициарном владельце:

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, гражданство, адрес;

- является ли прямым или косвенным бенефициарным владельцем;

- сфера и основание прав или возможностей влияния на юридическое лицо;

- является ли политически значимым лицом, его близким родственником или находящимся с ним в тесных отношениях (с точки зрения закона "О борьбе с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма");

- наименование, страна государственной регистрации, регистрационный номер, учредители и их доля в уставном капитале всех юридических лиц и иностранных юридических образований, существующих в цепочке контроля и собственности до определения бенефициарного владельца юридического лица;

- информация о том, выступает ли лицо, действующее от имени организации, желающей получить статус юридического лица, в качестве управляющего иностранным юридическим образованием.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda hüquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumlara qarşı tələb sərtləşdirilir

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