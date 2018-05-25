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    В Азербайджане могут создать инвестиционный фонд

    Исполнительный директор: В связи с этим имеются предложения

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане предлагается создание инвестиционного фонда.

    Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" Аллахверди Пашаев.

    По его словам, в этом вопросе заинтересованы в основном иностранные компании, а также некоторые местные компании.

    "Предложения все еще находятся на стадии оценки. Создание инвестиционного фонда направлено на развитие ненефтяного сектора, включая сельское хозяйство".

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