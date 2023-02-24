О нас

В Азербайджане могут применить налоговые льготы к продаже лекарств, используемых в животноводстве 

В Азербайджане могут применить налоговые льготы к продаже лекарств, используемых в животноводстве  Представители Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы, Агентства продовольственной безопасности и Азербайджанской ассоциации производителей и экспортеров мяса птицы и яиц обсудили введение в Азербайджане налоговых ль
Бизнес
24 февраля 2023 г. 16:49
В Азербайджане могут применить налоговые льготы к продаже лекарств, используемых в животноводстве 

Представители Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы, Агентства продовольственной безопасности и Азербайджанской ассоциации производителей и экспортеров мяса птицы и яиц обсудили введение в Азербайджане налоговых льгот для продажи на внутреннем рынке лекарств и медицинских препаратов, используемых в животноводческих и птицеводческих хозяйствах.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Государственная налоговая служба при Министерстве экономики.

На встрече, направленной на определение диапазона налоговых льгот, которые могут быть предоставлены для стимулирования развития животноводства и птицеводства, был обсужден вопрос применения налоговых льгот для внутренней продажи лекарственных препаратов, используемых в вышеупомянутых хозяйствах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda heyvandarlıq üçün dərmanların satışına vergi güzəştləri tətbiq edilə bilər

Экслюзивные новости

Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
24 февраля 2023 г. 12:30
Житель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
ФотоЖитель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
24 февраля 2023 г. 11:59
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
22 февраля 2023 г. 15:58
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
21 февраля 2023 г. 11:26
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
20 февраля 2023 г. 18:41
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
20 февраля 2023 г. 17:20
Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона
Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона
20 февраля 2023 г. 16:39
Азербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции
ФотоАзербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции
20 февраля 2023 г. 15:02
Банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты
Банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты
20 февраля 2023 г. 14:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi