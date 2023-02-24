В Азербайджане могут применить налоговые льготы к продаже лекарств, используемых в животноводстве

Представители Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы, Агентства продовольственной безопасности и Азербайджанской ассоциации производителей и экспортеров мяса птицы и яиц обсудили введение в Азербайджане налоговых ль

Представители Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы, Агентства продовольственной безопасности и Азербайджанской ассоциации производителей и экспортеров мяса птицы и яиц обсудили введение в Азербайджане налоговых льгот для продажи на внутреннем рынке лекарств и медицинских препаратов, используемых в животноводческих и птицеводческих хозяйствах.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Государственная налоговая служба при Министерстве экономики.

На встрече, направленной на определение диапазона налоговых льгот, которые могут быть предоставлены для стимулирования развития животноводства и птицеводства, был обсужден вопрос применения налоговых льгот для внутренней продажи лекарственных препаратов, используемых в вышеупомянутых хозяйствах.