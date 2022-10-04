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В Азербайджане могут ослабить налоговое бремя для МСП

В Азербайджане могут ослабить налоговое бремя для МСП Вопрос оптимизации сумм взносов на социальное страхование, уплачиваемых микропредпринимателями с небольшим оборотом, актуален.
Бизнес
4 октября 2022 г. 17:52
В Азербайджане могут ослабить налоговое бремя для МСП

Вопрос оптимизации сумм взносов на социальное страхование, уплачиваемых микропредпринимателями с небольшим оборотом, актуален.

Об этом в интервью Report заявил начальник Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Ниджат Иманов.

По его словам, рабочая группа в составе экспертов из Азербайджана и Всемирного банка обсудит ослабление налогового бремени для бизнеса: "Эти вопросы отражены в Дорожной карте. Это связано с тем, что наше основное внимание уделяется ускорению развития частного сектора, особенно микро-и малого бизнеса, за счет новых и более эффективных стимулов и среды развития. Этот вопрос должен быть детально изучен, и с учетом будущего социального обеспечения этих лиц будут подготовлены и представлены предложения".

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda KOB-ların vergi yükü azaldıla bilər

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