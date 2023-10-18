В Азербайджане предложено замораживать сертификаты авиакомпаний при несоблюдении ими установленных правил

В Азербайджане предложено уполномочить регулирующий орган в сфере авиации приостанавливать юридическое действие сертификата авиакомпании в случае несоблюдения им соответствующих требований.

В Азербайджане предложено уполномочить регулирующий орган в сфере авиации приостанавливать юридическое действие сертификата авиакомпании в случае несоблюдения им соответствующих требований.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте "Об авиации".

Согласно документу, уполномоченный орган сможет приостанавливать действие сертификата до устранения авиакомпанией нарушений, однако срок не должен превышать 90 дней.

В случае, если авиакомпания не устранит нарушения в рамках установленного предельного срока, орган (учреждение), назначенный соответствующим органом исполнительной власти, аннулирует сертификат.