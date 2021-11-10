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В Азербайджане могут быть повышены пошлины на сигареты и алкогольные напитки

В Азербайджане могут быть повышены пошлины на сигареты и алкогольные напитки 15:31 "Размер государственных пошлин на акцизные марки на табачные изделия (сигареты) и алкогольные напитки в Азербайджане примерно в 2 раза меньше, чем в других странах".
Бизнес
10 ноября 2021 г. 15:58
В Азербайджане могут быть повышены пошлины на сигареты и алкогольные напитки

"Размер государственных пошлин на акцизные марки на табачные изделия (сигареты) и алкогольные напитки в Азербайджане примерно в 2 раза меньше, чем в других странах".

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год» на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству

"Табачные изделия не относятся к продуктам питания, и я думаю, что возможности для повышения пошлин в этой области еще есть", - отметил он.

Напомним, что согласно предлагаемым изменениям в Налоговый кодекс в перечень подакцизных товаров включены заменители табака, электронные сигареты одноразового использования, кальяны и их заменители. На каждый килограмм заменителей табака применяется ставка акциза в размере 30 манатов, а на каждую единицу электронных сигарет, кальянов и их заменителей - 0,25 маната. Ставка акцизного налога на 1000 штук сигарет повышается с 35 до 38,5 маната.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda siqaret və spirtli içkilər üçün rüsumlar bir qədər də artırıla bilər

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