В Азербайджане месторождение полезных ископаемых выставлено на аукцион

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана выставит на аукцион месторождение бентонитовых плит "Даш Салахлы" в Газахском районе.

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана выставит на аукцион месторождение бентонитовых плит "Даш Салахлы" в Газахском районе.

Как сообщает Report со ссылкой на госслужбу, аукцион состоится 14 июня в 15:00.

Начальная цена месторождения площадью 8,5 га составляет 169 400 манатов. В качестве задатка должно быть выплачено 10% от этой суммы.

Физические и юридические лица, желающие принять участие в аукционе, для получения информации об аукционе, оплате услуг и задатке в размере 10% могут обратиться по адресу: город Баку, Низаминский район, ул. Халила Рзы Улутюрка, 20. Колл-центр: 193, тел: (012) 566-07-44.