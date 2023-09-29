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В Азербайджане меняется процедура открытия банковских счетов для предпринимателей

В Азербайджане меняется процедура открытия банковских счетов для предпринимателей Изменение, внесенное в конце прошлого года в статью 35 Налогового кодекса в связи с процедурой открытия счетов налогоплательщиков в банках и других организациях, осуществляющих банковскую деятельность в Азербайджане, вступит в силу с 1 октября текущего го
Бизнес
29 сентября 2023 г. 15:41
В Азербайджане меняется процедура открытия банковских счетов для предпринимателей

Изменение, внесенное в конце прошлого года в статью 35 Налогового кодекса в связи с процедурой открытия счетов налогоплательщиков в банках и других организациях, осуществляющих банковскую деятельность в Азербайджане, вступит в силу с 1 октября текущего года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно действующему в настоящее время законодательству, налогоплательщики первоначально подают в налоговый орган заявление об открытии счета в банках, других кредитных организациях и национальном операторе почтовой связи. На основании этого заявления налоговый орган не позднее двух дней выдает свидетельство-дубликат (срок действия 10 дней) об отсутствии у налогоплательщика задолженности по налогам, процентам и финансовым санкциям. При наличии задолженности в открытии банковского счета отказывают.

Согласно изменениям в законодательстве, требование к налогоплательщику о получении справки-дубликата от налогового органа для открытия счета будет отменено, а счета будут открываться на основании обращения налогоплательщика непосредственно к лицам, осуществляющим банковские операции.

Согласно новым изменениям, налогоплательщики, имеющие задолженность перед бюджетом по налогам, процентам и финансовым санкциям, также смогут открывать счета у лиц, осуществляющих банковские операции. Таким образом, будет снято установленное законом ограничение на открытие счета для налогоплательщиков-должников.

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