В Азербайджане меняется порядок получения имущества кредитором

В Азербайджане получение взыскателем недвижимого и движимого имущества, права на которые регистрируются в официальном реестре, будет оформляться путем выдачи нотариусом соответствующего свидетельства на основании письменного обращения взыскателя.

В Азербайджане получение взыскателем (кредитором) недвижимого и движимого имущества, права на которые регистрируются в официальном реестре, будет оформляться путем выдачи нотариусом соответствующего свидетельства на основании письменного обращения взыскателя.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте о внесении изменений в законы "О нотариате" и "О государственном реестре недвижимого имущества", включенном в повестку дня заседания Милли Меджлиса, которое состоится 4 июля.

Согласно документу, свидетельство будет выдаваться на основании протокола, направляемого через информационную систему "Электронное исполнение" в "Электронную нотариальную информационную систему". Этот протокол должен отражать волеизъявление взыскателя о принятии соответствующего имущества и быть подписан судебным исполнителем и взыскателем. Выданное свидетельство будет служить основанием для государственной регистрации прав на недвижимое имущество.