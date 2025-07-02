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В Азербайджане меняется порядок получения имущества кредитором

В Азербайджане меняется порядок получения имущества кредитором В Азербайджане получение взыскателем недвижимого и движимого имущества, права на которые регистрируются в официальном реестре, будет оформляться путем выдачи нотариусом соответствующего свидетельства на основании письменного обращения взыскателя.
Бизнес
2 июля 2025 г. 20:40
В Азербайджане меняется порядок получения имущества кредитором

В Азербайджане получение взыскателем (кредитором) недвижимого и движимого имущества, права на которые регистрируются в официальном реестре, будет оформляться путем выдачи нотариусом соответствующего свидетельства на основании письменного обращения взыскателя.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте о внесении изменений в законы "О нотариате" и "О государственном реестре недвижимого имущества", включенном в повестку дня заседания Милли Меджлиса, которое состоится 4 июля.

Согласно документу, свидетельство будет выдаваться на основании протокола, направляемого через информационную систему "Электронное исполнение" в "Электронную нотариальную информационную систему". Этот протокол должен отражать волеизъявление взыскателя о принятии соответствующего имущества и быть подписан судебным исполнителем и взыскателем. Выданное свидетельство будет служить основанием для государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

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