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В Азербайджане ликвидируется государственный комбинат

В Азербайджане ликвидируется государственный комбинат Базовый промышленный комбинат Управления снабжения и производства Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев объявил о своей ликвидации.
Бизнес
11 апреля 2023 г. 16:09
В Азербайджане ликвидируется государственный комбинат

Базовый промышленный комбинат Управления снабжения и производства Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев объявил о своей ликвидации.

Об этом Report сообщает со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

По информации, кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: Наримановский район, улица Сеида Яхьи Бакуви, дом 20.

Базовый промышленный комбинат был создан в 1998 году. Его уставный капитал составляет 10 манатов, законным представителем является Алашраф Алескер оглу Гаджиев.

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