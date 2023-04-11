В Азербайджане ликвидируется государственный комбинат

Базовый промышленный комбинат Управления снабжения и производства Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев объявил о своей ликвидации.

Базовый промышленный комбинат Управления снабжения и производства Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев объявил о своей ликвидации.

Об этом Report сообщает со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

По информации, кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: Наримановский район, улица Сеида Яхьи Бакуви, дом 20.

Базовый промышленный комбинат был создан в 1998 году. Его уставный капитал составляет 10 манатов, законным представителем является Алашраф Алескер оглу Гаджиев.