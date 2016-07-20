Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджане ликвидированы представительства трех иностранных компаний. Как сообщает Report, эта информация опубликована в печатном издании министерства налогов.

Одним из них является представительство российской компании "АКТАВИС". Кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: г. Баку, Насиминский район, ул. 28 мая, д. 20, кв. 25.

О своей ликвидации объявила также британская BJ Services Company Middle East Ltd. Кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: г. Баку, Гарадагский район, пос. Локбатан, Сальянское шоссе, 3, 15-й км.

Третьей по счету закрывшейся компанией стала швейцарская Schering-Plough Central East AG. Кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: г. Баку, Сабаильский район, ул.Низами, д. 90А.