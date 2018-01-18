В Азербайджане ликвидированы 62 иностранных предприятия и организации в прошлом году

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане количество предприятий и организаций, занятых в сфере финансовой и страховой деятельности, увеличилось на 4,4% и на 1 января 2018 года составило 1 635.

Как сообщает Report со ссылкой на данные официальной статистики, в прошлом году открыто 86 новых и ликвидировано 23 предприятия и организации, занятых в этой сфере.

Коммерческие учреждения составляют 1 570 единиц или 96% предприятий и организаций.

В целом в 2017 году число предприятий и организаций в стране увеличилось на 10,5% и на 1 января 2018 года составило 118 594.

В отчетном периоде созданы 786, ликвидированы 62 предприятия и организации со 100% иностранным капиталом. По состоянию на 1 января 2018 года количество иностранных учреждений составило 7 014 единиц. Помимо этого, создано 190 и ликвидировано 13 совместных предприятий. К началу 2018 года количество совместных предприятий достигло 2 165 единиц.