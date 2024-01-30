В Азербайджане квартиры от ЖСК можно будет приобрести на единой электронной платформе

В Азербайджане все действия по покупке квартиры у жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) можно будет проводить на единой электронной платформе.

В Азербайджане все действия по приобретению квартир в жилищно-строительных кооперативах (ЖСК) можно будет проводить на единой электронной платформе.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель правления Государственного кадастра и реестра недвижимости Нигяр Алимова.

По ее словам, через единую электронную систему, которая находится в стадии разработки, граждане смогут становиться пайщиками в ЖКС, вносить паевые взносы, а после полного погашения взносов – получить финансовый документ об оплате.

"Сейчас продолжается работа над созданием платформы. Будет подготовлен пакет изменений в ряд законодательных актов, а также в Гражданский кодекс, которые определят, как будет работать система, какие структуры в нее войдут", - сказала Алимова.

Она отметила, что покупая квартиру гражданин сможет увидеть разрешена ли сдача в дома эксплуатацию.