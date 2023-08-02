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​​​​​​​В Азербайджане конфискованное имущество выставляется на аукцион за 26 млн манатов

​​​​​​​В Азербайджане конфискованное имущество выставляется на аукцион за 26 млн манатов На очередных торгах, которые проведет Государственная служба по делам недвижимости при Министерстве экономики 1 сентября в 11:00, будет выставлен на продажу конфискованный имущественный комплекс (вместе с оборудованием). Об этом Report сообщили в
Бизнес
2 августа 2023 г. 15:47
​​​​​​​В Азербайджане конфискованное имущество выставляется на аукцион за 26 млн манатов

На очередных торгах, которые проведет Государственная служба по делам недвижимости при Министерстве экономики 1 сентября в 11:00, будет выставлен на продажу конфискованный имущественный комплекс (вместе с оборудованием).

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

Стартовая цена недвижимости, расположенной по адресу город Сумгайыт, поселок Кимячилар, дом 1, составляет 25 млн 890 тыс манатов.

Физические и юридические лица, желающие принять участие в торгах, могут обратиться через Портал оказания имущественных услуг.

В торгах могут участвовать юридические и физические лица, подавшие необходимые документы и внесшие задаток в размере 10% от стартовой цены выставляемого на продажу имущества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda xüsusi müsadirə edilmiş əmlak 26 milyon manata hərraca çıxarılır

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