​​​​​​​В Азербайджане конфискованное имущество выставляется на аукцион за 26 млн манатов

На очередных торгах, которые проведет Государственная служба по делам недвижимости при Министерстве экономики 1 сентября в 11:00, будет выставлен на продажу конфискованный имущественный комплекс (вместе с оборудованием). Об этом Report сообщили в

На очередных торгах, которые проведет Государственная служба по делам недвижимости при Министерстве экономики 1 сентября в 11:00, будет выставлен на продажу конфискованный имущественный комплекс (вместе с оборудованием).

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

Стартовая цена недвижимости, расположенной по адресу город Сумгайыт, поселок Кимячилар, дом 1, составляет 25 млн 890 тыс манатов.

Физические и юридические лица, желающие принять участие в торгах, могут обратиться через Портал оказания имущественных услуг.

В торгах могут участвовать юридические и физические лица, подавшие необходимые документы и внесшие задаток в размере 10% от стартовой цены выставляемого на продажу имущества.