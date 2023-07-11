О нас

В Азербайджане количество жалоб в налоговые органы сократилось на 20%

В Азербайджане количество жалоб в налоговые органы сократилось на 20% В первом полугодии этого года в налоговые органы Азербайджана поступило 163 940 обращений, что на 14,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Бизнес
11 июля 2023 г. 09:24
В Азербайджане количество жалоб в налоговые органы сократилось на 20%

В первом полугодии этого года в налоговые органы Азербайджана поступило 163 940 обращений, что на 14,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Report сообщает об этом со ссылкой на Государственную налоговую службу при Минэкономики.

Среди поступивших обращений 93 % - заявления, 6,9 % - жалобы, 0,1 % - предложения. Рассмотрение 95,2 % поступивших обращений завершено в указанный период, 4,8 % находятся на стадии рассмотрения. Из рассмотренных обращений 65,2% нашли свое решение, по остальным приняты решения в соответствии с законодательством.

Фактическое количество поступивших жалоб составило 7 623, что на 19,9 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Подавляющее большинство жалоб, рассмотренных за отчетный период, было связано с камеральной налоговой проверкой, остальные – со снятием финансовых санкций, постановкой на учет налогоплательщика, налоговыми обязанностями, несогласованным уменьшением (сумма, подлежащая проверке камеральной), налоговой задолженностью и другими вопросами.

Всего за отчетный период соответствующими должностными лицами аппарата Госслужбы были приняты 265 граждан. В ходе приема обращение каждого гражданина рассматривалось в индивидуальном порядке, принимались необходимые меры для положительного разрешения их законных требований, давались правовые разъяснения по вопросам, не поддающимся разрешению.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vergi orqanlarına daxil olan şikayətlərin sayı 20 % azalıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял государственного секретаря Святого Престола
Президент Ильхам Алиев принял государственного секретаря Святого Престола
10 июля 2023 г. 14:50
Назначен новый начальник Пенитенциарной службы Азербайджана
Назначен новый начальник Пенитенциарной службы Азербайджана
10 июля 2023 г. 12:34
Президент Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева с победой на внеочередных президентских выборах в Узбекистане
Президент Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева с победой на внеочередных президентских выборах в Узбекистане
10 июля 2023 г. 10:08
Международное право на стороне Азербайджана - МНЕНИЕ
Международное право на стороне Азербайджана - МНЕНИЕ
8 июля 2023 г. 18:00
Запад проявляет лицемерие в вопросе кассетных боеприпасов - МНЕНИЕ
Запад проявляет лицемерие в вопросе кассетных боеприпасов - МНЕНИЕ
8 июля 2023 г. 16:20
С сегодняшнего дня между Азербайджаном и ОАЭ вводится безвизовый режим
С сегодняшнего дня между Азербайджаном и ОАЭ вводится безвизовый режим
8 июля 2023 г. 09:21
Президент Албании и его супруга посетили Международный центр Низами Гянджеви
ФотоПрезидент Албании и его супруга посетили Международный центр Низами Гянджеви
7 июля 2023 г. 21:16
Президент Албании и его супруга ознакомились с Центром Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Албании и его супруга ознакомились с Центром Гейдара Алиева
7 июля 2023 г. 20:01
Государственный секретарь Святого престола прибывает в Азербайджан
Государственный секретарь Святого престола прибывает в Азербайджан
7 июля 2023 г. 19:43
Яшар Гюлер: Турецкая армия поддерживает правое дело Азербайджана и других стран-союзников
Яшар Гюлер: Турецкая армия поддерживает правое дело Азербайджана и других стран-союзников
7 июля 2023 г. 19:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi