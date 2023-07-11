В Азербайджане количество жалоб в налоговые органы сократилось на 20%

В первом полугодии этого года в налоговые органы Азербайджана поступило 163 940 обращений, что на 14,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В первом полугодии этого года в налоговые органы Азербайджана поступило 163 940 обращений, что на 14,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Report сообщает об этом со ссылкой на Государственную налоговую службу при Минэкономики.

Среди поступивших обращений 93 % - заявления, 6,9 % - жалобы, 0,1 % - предложения. Рассмотрение 95,2 % поступивших обращений завершено в указанный период, 4,8 % находятся на стадии рассмотрения. Из рассмотренных обращений 65,2% нашли свое решение, по остальным приняты решения в соответствии с законодательством.

Фактическое количество поступивших жалоб составило 7 623, что на 19,9 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Подавляющее большинство жалоб, рассмотренных за отчетный период, было связано с камеральной налоговой проверкой, остальные – со снятием финансовых санкций, постановкой на учет налогоплательщика, налоговыми обязанностями, несогласованным уменьшением (сумма, подлежащая проверке камеральной), налоговой задолженностью и другими вопросами.

Всего за отчетный период соответствующими должностными лицами аппарата Госслужбы были приняты 265 граждан. В ходе приема обращение каждого гражданина рассматривалось в индивидуальном порядке, принимались необходимые меры для положительного разрешения их законных требований, давались правовые разъяснения по вопросам, не поддающимся разрешению.