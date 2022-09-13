В Азербайджане количество возобновивших деятельность юридических лиц увеличилось на 20%

В январе-августе текущего года количество юридических лиц, возобновивших деятельность в Азербайджане, увеличилось на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6 424. Как сообщает Report, об этом сообщила Государственная налогова

В январе-августе текущего года количество юридических лиц, возобновивших деятельность в Азербайджане, увеличилось на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6 424.



Как сообщает Report, об этом сообщила Государственная налоговая служба при Министерстве экономики.



Согласно информации, количество плательщиков НДС, деятельность которых активизировалась в течение последнего года, увеличилось на 17,7%.



По состоянию на 1 сентября текущего года 89,4% зарегистрированных коммерческих юридических лиц являются обществами с ограниченной ответственностью, 1,4% - акционерными обществами, 1,2% - кооперативами и т.д.



На эту дату количество активных плательщиков НДС в рамках зарегистрированных государством коммерческих учреждений составило 28 929 единиц, увеличившись на 14,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.