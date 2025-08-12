О нас

В Азербайджане количество рассмотренных в связи с незаконной рекламой обращений выросло на 25%

Бизнес
12 августа 2025 г. 16:49
В первом полугодии текущего года Государственное агентство по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при президенте Азербайджана рассмотрело 80 обращений, связанных с размещением незаконной рекламы.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из рассмотренных за отчетный период обращений 37 касались сферы услуг, 15 - торговли, 8 - непродовольственных товаров, 4 - общественного питания, 2 - лекарств и медицинского оборудования, 1 - продуктов питания, 1 - табачных изделий и 12 - других сфер.

Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda qanunsuz reklamlara dair baxılan müraciətlərin sayı 25 % artıb

Последние новости

