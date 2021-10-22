О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане количество обращений в налоговые органы сократилось на 10%

В Азербайджане количество обращений в налоговые органы сократилось на 10% В январе-сентябре этого года в налоговые органы Азербайджана поступило 183 283 обращения.
Бизнес
22 октября 2021 г. 15:09
В Азербайджане количество обращений в налоговые органы сократилось на 10%
Report

В январе-сентябре этого года в налоговые органы Азербайджана поступило 183 283 обращения.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Минэкономики, это на 9,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из 178 547 обращений 66,6% решены положительно, по 29,6% даны соответствующие разъяснения.

Среди 5 409 положительно решенных жалоб 83% были связаны с камеральными налоговыми проверками, 4,6% - с аннулированием финансовых санкций, 2,3% - с налоговой задолженностью, 10,1% -с другими вопросами.

За отчетный период в аппарат Государственной налоговой службы поступило 16 607 обращений, что на 44,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего за 9 месяцев в аппарате был организован видеоприем 59 граждан.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vergi orqanlarına müraciətlər 10% azalıb

Другие новости из категории

Победители конкурса Yüksəliş пройдут практику у министров
ФотоПобедители конкурса "Yüksəliş" пройдут практику у министров
22 октября 2021 г. 14:51
Renault удвоила прогноз производственных потерь из-за нехватки чипов
Renault удвоила прогноз производственных потерь из-за нехватки чипов
22 октября 2021 г. 14:34
Орхан Мамедов: KOBİA подготовило грантовую программу для внедрения зеленых технологий
Орхан Мамедов: KOBİA подготовило грантовую программу для внедрения зеленых технологий
22 октября 2021 г. 13:20
Азербайджан и Монголия подписали соглашение о торговом сотрудничестве
ФотоАзербайджан и Монголия подписали соглашение о торговом сотрудничестве
22 октября 2021 г. 12:41
BP присоединилась к BMW и Daimler как акционер компании по зарядке EV
BP присоединилась к BMW и Daimler как акционер компании по зарядке EV
21 октября 2021 г. 18:10
Российский банкир резко сократил уставный капитал своей компании в Азербайджане
Российский банкир резко сократил уставный капитал своей компании в Азербайджане
21 октября 2021 г. 16:17
PayPal ведет переговоры о покупке Pinterest за 40–45 млрд долларов
PayPal ведет переговоры о покупке Pinterest за 40–45 млрд долларов
21 октября 2021 г. 12:56
Азербайджанский холдинг подписал меморандум с Алятской СЭЗ
Азербайджанский холдинг подписал меморандум с Алятской СЭЗ
21 октября 2021 г. 10:02
Задержанных в Азербайджане иранских водителей вернули на родину
Задержанных в Азербайджане иранских водителей вернули на родину
21 октября 2021 г. 09:47
Илон Маск может стать триллионером именно благодаря SpaceX
Илон Маск может стать триллионером именно благодаря SpaceX
20 октября 2021 г. 21:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi