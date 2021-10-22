В Азербайджане количество обращений в налоговые органы сократилось на 10%

В январе-сентябре этого года в налоговые органы Азербайджана поступило 183 283 обращения.

В январе-сентябре этого года в налоговые органы Азербайджана поступило 183 283 обращения.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Минэкономики, это на 9,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из 178 547 обращений 66,6% решены положительно, по 29,6% даны соответствующие разъяснения.

Среди 5 409 положительно решенных жалоб 83% были связаны с камеральными налоговыми проверками, 4,6% - с аннулированием финансовых санкций, 2,3% - с налоговой задолженностью, 10,1% -с другими вопросами.

За отчетный период в аппарат Государственной налоговой службы поступило 16 607 обращений, что на 44,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего за 9 месяцев в аппарате был организован видеоприем 59 граждан.