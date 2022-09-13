В Азербайджане количество новых компаний увеличилось на 37%

В январе-августе текущего года в Азербайджане прошли государственную регистрацию 10 234 коммерческие структуры, что на 36,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-августе текущего года в Азербайджане прошли государственную регистрацию 10 234 коммерческие структуры, что на 36,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Государственная налоговая служба при Министерстве экономики.

71,3% из этих коммерческих структур прошли регистрацию в электронном порядке, 28,7% - за счет обращений на бумажных носителях.

76% зарегистрированных коммерческих структур являются отечественными, 24% - предприятиями с иностранными инвестициями.