О нас

В Азербайджане количество новых компаний увеличилось на 37%

В Азербайджане количество новых компаний увеличилось на 37% В январе-августе текущего года в Азербайджане прошли государственную регистрацию 10 234 коммерческие структуры, что на 36,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Бизнес
13 сентября 2022 г. 15:58
В Азербайджане количество новых компаний увеличилось на 37%

В январе-августе текущего года в Азербайджане прошли государственную регистрацию 10 234 коммерческие структуры, что на 36,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Государственная налоговая служба при Министерстве экономики.

71,3% из этих коммерческих структур прошли регистрацию в электронном порядке, 28,7% - за счет обращений на бумажных носителях.

76% зарегистрированных коммерческих структур являются отечественными, 24% - предприятиями с иностранными инвестициями.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yeni yaradılan şirkətlərin sayı 37% artıb

Самое читаемое

Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
8 сентября 2022 г. 22:19
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
Мухтар Бабаев избран президентом Федерации альпинизма Азербайджана
9 сентября 2022 г. 19:10
Фарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
ФотоФарид Гаибов принял спортсменов, добившихся успехов на международных соревнованиях
10 сентября 2022 г. 21:57
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
Зеленский оценил вероятность начала переговоров с Путиным
12 сентября 2022 г. 00:47
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 03:29
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
7 сентября 2022 г. 18:49
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
8 сентября 2022 г. 11:23
Управление Мелиорации и водного хозяйства завершило три тендера на 11 млн манатов
Управление "Мелиорации и водного хозяйства" завершило три тендера на 11 млн манатов
8 сентября 2022 г. 14:11
IGB открывает новые безопасные ворота для поставок газа в Юго-Восточную Европу, Украину и Молдову - ICGB
IGB открывает новые безопасные ворота для поставок газа в Юго-Восточную Европу, Украину и Молдову - ICGB
10 сентября 2022 г. 10:03
Российские ученые зафиксировали частичное разрушение спутника США на орбите
Российские ученые зафиксировали частичное разрушение спутника США на орбите
10 сентября 2022 г. 14:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi