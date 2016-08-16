​В Азербайджане изучаются предложения общественности по развитию малого и среднего предпринимательства

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Служба помощника президента Азербайджана по экономическим реформам и Центр анализа и коммуникации экономических реформ (ЦАКЭР) проводят очередной онлайн-опрос. Об этом сообщили Report в ЦАКЭР.

По информации, участникам опроса предлагается ответить на вопросы, касающиеся развития малого и среднего предпринимательства.

В опросе могут принять участие все юридические лица, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели и граждане. Для участия в опросе необходимо перейти по следующей ссылке: http://iqtisadiislahat.org/online-application.