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Отменена квота на иностранцев, работающих в Карабахе

Отменена квота на иностранцев, работающих в Карабахе Кабинет министров внес изменения в постановление от 14 марта 2016 года "Порядок определения квоты трудовой миграции".
Бизнес
16 сентября 2023 г. 14:13
Отменена квота на иностранцев, работающих в Карабахе

При определении квоты трудовой миграции в Азербайджане не будут учитываться иностранцы, привлеченные к трудовой деятельности на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов внес изменения в постановление от 14 марта 2016 года "Порядок определения квоты трудовой миграции".

Эта квота является максимальные лимиты на число иностранцев, которые могут заниматься оплачиваемой трудовой деятельностью на территории страны.

Данное решение принято на пять лет с 1 января 2023 года.

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Версия на английском языке Labor migration quota for foreigners working in Karabakh cancelled for five years 
Версия на азербайджанском языке Qarabağda işləyən əcnəbilər üçün əmək miqrasiyası kvotası 5 il müddətinə ləğv olunur

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