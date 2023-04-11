В Азербайджане изменились правила помещения товаров под специальную таможенную процедуру внутренней переработки

Кабинет министров Азербайджана внес поправку в "Правила помещения товаров под специальную таможенную процедуру внутренней переработки", утвержденные постановлением от 14 января 2014 года.

Кабинет министров Азербайджана внес поправку в "Правила помещения товаров под специальную таможенную процедуру внутренней переработки", утвержденные постановлением от 14 января 2014 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно постановлению, на основании договора купли-продажи, предусматривающего переход товаров в собственность владельца процедуры, предусматривается возможность помещения товаров под специальную таможенную процедуру внутренней переработки.