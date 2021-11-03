В Азербайджане изменены требования к покупной цене товаров

Если покупная цена купленных налогоплательщиком товаров (работ, услуг) превышает рыночную цену на 10% в сфере оптовой торговли, на 20% в сфере строительной и производственной деятельности, на 30% в других сферах деятельности, налог будет вновь пересчитан.

Налог будет вновь пересчитан, если покупная цена купленных налогоплательщиком товаров (работ, услуг) превышает рыночную цену на 10% в сфере оптовой торговли, на 20% в сфере строительной и производственной деятельности, на 30% в других сферах деятельности.

Как сообщает Report, это нашло отражение в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.

Напомним, что, согласно действующему законодательству, покупная цена купленных товаров, независимо от сферы деятельности, не может превышать рыночную цену более чем на 30%.