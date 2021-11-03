О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане изменены требования к покупной цене товаров 

В Азербайджане изменены требования к покупной цене товаров  Если покупная цена купленных налогоплательщиком товаров (работ, услуг) превышает рыночную цену на 10% в сфере оптовой торговли, на 20% в сфере строительной и производственной деятельности, на 30% в других сферах деятельности, налог будет вновь пересчитан.
Бизнес
3 ноября 2021 г. 12:32
В Азербайджане изменены требования к покупной цене товаров 

Налог будет вновь пересчитан, если покупная цена купленных налогоплательщиком товаров (работ, услуг) превышает рыночную цену на 10% в сфере оптовой торговли, на 20% в сфере строительной и производственной деятельности, на 30% в других сферах деятельности.

Как сообщает Report, это нашло отражение в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.

Напомним, что, согласно действующему законодательству, покупная цена купленных товаров, независимо от сферы деятельности, не может превышать рыночную цену более чем на 30%.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vergi ödəyicilərinə qarşı alış qiyməti ilə tələblər dəyişdirilir

Самое читаемое

Пашинян: Нет вопроса статуса Нагорного Карабаха
Пашинян: Нет вопроса статуса Нагорного Карабаха
31 октября 2021 г. 11:53
«Аль-Садд» согласился отпустить Хави в «Барселону»
«Аль-Садд» согласился отпустить Хави в «Барселону»
28 октября 2021 г. 21:11
«Интер» продлил контракт с аргентинским нападающим
«Интер» продлил контракт с аргентинским нападающим
28 октября 2021 г. 22:23
Ла Лига: Атлетико сыграл вничью с Леванте
ВидеоЛа Лига: "Атлетико" сыграл вничью с "Леванте"
29 октября 2021 г. 02:21
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
29 октября 2021 г. 17:44
Азербайджанский продукт Avesta2810 уничтожает COVID-19
ФотоАзербайджанский продукт Avesta2810 уничтожает COVID-19
30 октября 2021 г. 13:09
Стало известно имя президента Объединенного мира борьбы
Стало известно имя президента Объединенного мира борьбы
31 октября 2021 г. 17:47
Макгрегор объявил о возвращении после травмы
Макгрегор объявил о возвращении после травмы
31 октября 2021 г. 17:08
Фулья Озтюрк: Армения – убийца детей, весь мир должен знать это
ФотоФулья Озтюрк: Армения – убийца детей, весь мир должен знать это
31 октября 2021 г. 16:00
Российского боксера армянского происхождения дисквалифицировали на ЧМ
Российского боксера армянского происхождения дисквалифицировали на ЧМ
31 октября 2021 г. 13:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi