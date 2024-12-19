В Азербайджане изменено положение о службе в таможенных органах

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон об утверждении "Положения о службе в таможенных органах".

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон об утверждении "Положения о службе в таможенных органах".

Как сообщает Report, согласно изменению, отныне лица, которым установлен испытательный срок, будут назначаться на соответствующие должности в таможенных органах без присвоения специального звания и в течение этого периода будут получать только должностной оклад.

Кроме того, при приеме на службу в таможенные органы лицам, назначаемым на руководящие должности, и лицам, имеющим ученую степень, испытательный срок устанавливаться не будет, эти лица будут приняты на постоянную службу в таможенные органы с назначением на соответствующую должность.