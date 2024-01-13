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В Азербайджане из-за нестабильной погоды ограничена скорость движения поездов

В Азербайджане из-за нестабильной погоды ограничена скорость движения поездов ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) временно ограничило скорость движения пассажирских поездов, курсирующих по Абшеронской кольцевой линии, а также по маршрутам Баку-Агстафа-Баку и Баку-Габала-Баку.
Бизнес
13 января 2024 г. 10:47
В Азербайджане из-за нестабильной погоды ограничена скорость движения поездов

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) временно ограничило скорость движения пассажирских поездов, курсирующих по Абшеронской кольцевой линии, а также по маршрутам Баку-Агстафа-Баку и Баку-Габала-Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, ограничение введено в целях обеспечения безопасности движения из-за нестабильной погодой в Баку и регионах.

Согласно информации, в связи с этим в графике движения поездов будут наблюдаться определенные изменения.

"Рекомендуем участникам дорожного движения проявлять осторожность при использовании железнодорожных переездов в таких погодных условиях, а пассажиров просим быть внимательными при ожидании поездов на станциях и платформах", - говорится в сообщении.

Отметим, что с учетом нестабильной погоды корректируется и скоростной режим грузовых поездов.

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