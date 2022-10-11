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В Азербайджане исследован рынок импорта и продажи риса

В Азербайджане исследован рынок импорта и продажи риса Государственная служба по антимонополии и надзору за потребительским рынком провела исследование на 9 основных хозяйствующих субъектах, обеспечивающих 80% рынка импорта и продажи рисовой продукции - ООО Veysaloglu, Tamashaee Foods, QİDA XXI, Best-Tarım, B
Бизнес
11 октября 2022 г. 12:09
В Азербайджане исследован рынок импорта и продажи риса

Государственная служба по антимонополии и надзору за потребительским рынком провела исследование на 9 основных хозяйствующих субъектах, обеспечивающих 80% рынка импорта и продажи рисовой продукции - ООО Veysaloglu, Tamashaee Foods, QİDA XXI, Best-Tarım, Babek, Xudafarin-1, Elsaan Group, AL market и Sun Food.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, цель состояла в том, чтобы выявить нарушения требований антимонопольного законодательства в рамках распоряжения Кабинета министров от 21 февраля 2022 года "О неотложных мерах, связанных с усилением антиинфляционных мер".

На основании данных, предоставленных основными импортерами риса, в результате детального анализа, проведенного эмпирическими методами, было установлено, что цена продажи риса на рынке формируется на основе экономических закономерностей, экономическое поведение не входит в противоречие с требованиями антимонопольного законодательства.

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