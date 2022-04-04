В Азербайджане ищут альтернативные рынки для импорта замороженного мяса

В Азербайджан импортируется замороженная говядина в основном из Украины. Из 4 450 тонн импорта замороженной говядины в прошлом году 79,7% (3 546 тонн) пришлись на Украину. В структуре импорта 14% приходится на Индию, а 5% - Бразилию.

В Азербайджан импортируется замороженная говядина в основном из Украины. Из 4 450 тонн импорта замороженной говядины в прошлом году 79,7% (3 546 тонн) пришлись на Украину. В структуре импорта 14% приходится на Индию, а 5% - Бразилию.

Как российско-украинская война влияет на рынок замороженной говядины в Азербайджане?

Заведующая аналитическим департаментом Центра аграрных исследований Министерства сельского хозяйства Саадет Гаджиева, комментируя Report эту тему, рассказала, что более 80% импортируемой говядины ввозится в замороженном виде: “Объем импорта замороженной говядины в 2021 году составил 4 450 тонн, что почти в 2 раза меньше показателя 2020 года. Замороженное мясо в основном используется для удовлетворения спроса туристического сектора страны, сети ресторанов, кафе. В целом по стране показатели самообеспеченности мясной продукцией превышают 85%. В основном у нас относительная зависимость от импорта мяса птицы. Показатель самообеспеченности мясом птицы находится на уровне 79%. А по говядине этот показатель составляет 87-88 %".

Али Сафаров, который занимается торговлей замороженным мясом на местном рынке, рассказал, что до войны привозил замороженное мясо из Украины: “В настоящее время мы не занимаемся торговлей замороженным мясом. В сложившейся ситуации на рынке неизбежно возникает дефицит, и начинают расти цены. Сейчас мы продаем свежее мясо. После окончания войны планируем вновь наладить импорт замороженного мяса из Украины”.

Представитель Группы компаний Veyseloğlu Пярвиз Гусейнов рассказал о влиянии российско-украинского конфликта на рынок замороженных мясопродуктов в стране.

По его словам, поскольку часть спроса на мясо птицы удовлетворялось за счет импорта из Украины, спрос превысит предложение, что неизбежно отразится на ценах: “В то же время, корма для животных ввозились, в основном, из Украины и России. Как следствие, ожидается также их подорожание. Проблемы в логистике также являются факторами, влияющими на рост цен. Кроме того, большинство заводов требуют авансовых платежей, а в сегодняшней ситуации никто не рискует вносить авансовые платежи предприятиям в России и Украине”.

Представитель компании отметил, что в качестве альтернативы рассматриваются рынки Грузии, Турции, Ирана и Беларуси.