В Азербайджане имущество налоговых должников выставят на аукцион

Государственная служба по вопросам имущества проведет 15 мая аукцион по продаже описанного имущества налоговых должников.
Report сообщает об этом со ссылкой на ведомство.
Согласно информации, аукцион состоится в Центре имущественных услуг службы (город Баку, Низаминский район, улица Халила Рзы Улутюрка, 20).
На аукцион будет выставлено 9 движимых и недвижимых объектов имущества: 2 земельных участка, 3 ед. оборудования и 4 транспортных средства.
Стартовая цена имущества составляет от 3,6 тыс. до 14,1 тыс. манатов. 10% от этой суммы должны быть внесены в качестве задатка.
Заявки будут приниматься до 9 мая.