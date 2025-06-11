В Азербайджане имущество налогоплательщиков будет выставлено на аукцион

Государственная служба по вопросам имущества 24 июня проведет аукцион по продаже описанного имущества налогоплательщиков.

Государственная служба по вопросам имущества 24 июня проведет аукцион по продаже описанного имущества налогоплательщиков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Согласно информации, аукцион состоится в Центре имущественных услуг Госслужбы (город Баку, Низаминский район, улица Халила Рзы Улутюрка, 20). На аукцион будет выставлено 2 единицы оборудования и 3 транспортных средства.

Стартовая цена имущества варьируется от 5 520 до 24 600 манатов. 10% от этой суммы должны быть внесены в качестве задатка.

Заявки будут приниматься до 19 июня.