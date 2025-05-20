В Азербайджане имущество налогоплательщиков будет выставлено на аукцион

Государственная служба по вопросам имущества 5 июня проведет аукцион по продаже имущества налогоплательщиков.

Государственная служба по вопросам имущества 5 июня проведет аукцион по продаже имущества налогоплательщиков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Аукцион состоится в Центре имущественных услуг Госслужбы по адресу: город Баку, Низаминский район, улица Халила Рзы Улутюрка, 20. На аукцион будет выставлено 6 движимых и недвижимых имуществ - один земельный участок, две единицы оборудования и три транспортных средства.

Стартовая цена имущества варьируется от 7 360 до 32 800 манатов. 10% от этой суммы должны быть внесены в качестве задатка.

Заявки будут приниматься до 30 мая.