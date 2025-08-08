О нас

В Азербайджане имущество четырех закрытых банков будет выставлено на аукцион 

Бизнес
8 августа 2025 г. 11:10
В Бакинском аукционном центре 13 августа состоятся аукционы по продаже имущества ликвидированных Zamin Bank, Texnika Bank, Günay Bank и Dəmir Bank.

Как сообщает Report, об этом информирует Фонд страхования вкладов - ликвидатор указанных банков.

На торги будут выставлены три нежилых помещения в Ясамальском районе Баку, ранее принадлежавшие Zamin Bank: площадью 80,3 кв. м, 143,4 кв. м и 216,3 кв. м, стоимостью соответственно 190 тыс., 326 тыс. и 491 тыс. манатов. Кроме того, на продажу будет выставлена квартира площадью 71,69 кв. м за 115 420 манатов.

Также планируется продажа нежилого помещения Texnika Bank площадью 111,5 кв. м за 245 тыс. манатов в Хатаинском районе, нежилое помещение Günay Bank площадью 270,6 кв. м за 800 тыс. манатов в Наримановском районе, а также нежилое помещения Dəmir Bank площадью 126,5 кв. м стоимостью 260 тыс. манатов в городе Сумгайыт.

Аукционы организуются в рамках реализации активов ликвидируемых банков.

Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 4 bağlanmış bankın əmlakları hərraca çıxarılır

