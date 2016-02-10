​В Азербайджане импортируемые лекарства могут освободить от НДС

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане возможно освобождение импортируемых лекарств от НДС. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель министра налогов Сахиб Алекперов.

По словам С.Алекперова, этот вопрос находится в компетенции Таможенного комитета: "С 1 января это передано в компетенцию Таможенного комитета. Я думаю, что это возможно и в парламенте уже идут обсуждения данной темы. Если законопроект будет принят, у нас есть возможности для компенсации этой части бюджета".