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    ​В Азербайджане импортируемые лекарства могут освободить от НДС

    Замминистра: Если законопроект будет принят, у нас есть возможности для компенсации этой части бюджета

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане возможно освобождение импортируемых лекарств от НДС. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель министра налогов Сахиб Алекперов.

    По словам С.Алекперова, этот вопрос находится в компетенции Таможенного комитета: "С 1 января это передано в компетенцию Таможенного комитета. Я думаю, что это возможно и в парламенте уже идут обсуждения данной темы. Если законопроект будет принят, у нас есть возможности для компенсации этой части бюджета".

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