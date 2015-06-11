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    Азербайджан ограничил ценовую накрутку для импортеров лекарственных препаратов максимум на 20%

    Цены на лекарства с одинаковым составом, но под разными названиями, будут одинаковыми

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане максимальная ценовая накрутка на лекарственные препараты до этапа розничной продажи по сравнению с отпускными ценами производителя не может превысить 66%.

    Как сообщает Report, об этом заявил секретарь Тарифного совета Илькин Меджидов: "После того как государство начнет регулировать цены в этой сфере, лекарственные препараты заметно подешевеют".

    По словам И.Меджидова, в процессе урегулирования цен необходимо определить минимум 10 стран-производителей: "В процессе урегулирования цен необходимо сопоставить цены минимум 10 стран-производителей, и определять цены в соответствии с самыми низкими ценами производителей. В то же время цены на лекарства с одинаковым составом, но под разными названиями, будут одинаковыми".

    И.Меджидов отметил, что установлены правила в связи с ростом цен на лекарственные препараты: "Для лиц или компаний, занимающихся ввозом лекарств в страну, максимальная накрутка на лекарственные препараты составляет 20%". 

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