​В Азербайджане импорт и продажа пшеницы, производство и продажа пшеничной муки и хлеба освобождены от уплаты НДС

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В целях усиления социальной защиты населения и в особенности малообеспеченных семей из-за колебаний курса маната, по распоряжению президента Ильхама Алиева, с 15 января импорт и продажа пшеницы, производство и продажа пшеничной муки и хлеба освобождаются от уплаты НДС.

Об этом Report сообщили в министерстве экономики и промышленности.

В результате этого оптовая цена муки была значительно снижена. В зависимости от транспортных расходов себестоимость одного мешка муки меняется в пределах 21 маната 50 гяп. и 22 манатов 50 гяп., а розничная цена формируется в пределах 23-24 манатов.

Согласно новым ценам на муку, буханка хлеба весом 500 г будет продаваться за 30 гяп., а буханка весом 700 г - за 40 гяп.

В отношении лиц, предлагающих муку и хлеб по завышенной цене, будут приняты самые строгие меры.