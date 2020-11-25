О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане и регионе впервые будет создан Тюркский торговый дом

В Азербайджане и регионе впервые будет создан Тюркский торговый дом Конфедерация предпринимателей Азербайджана достигла договоренностей о создании в Геранбойском районе пилотной товарной биржи
Бизнес
25 ноября 2020 г. 17:13
В Азербайджане и регионе впервые будет создан Тюркский торговый дом
0 : 00
0 : 00

24 ноября состоялась встреча 2-й Генеральной Ассамблеи Торгово-промышленной палаты тюркоязычных государств (TCCI) в онлайн формате.

Об этом Report сообщили в Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана.

На встрече были обсуждены двенадцать вопросов, стоящих на повестке дня, в том числе создание тюркских торговых домов, проведение бизнес-форумов, встреч B2B, организация структуры и пр.

На заседании прошли презентации на тему тюркских моделей создания товарных бирж, создания комитетов женщин и молодых предпринимателей, “Онлайн-обучение: цифровая трансформация для МСП и электронной торговли”. Конфедерация предпринимателей Азербайджана достигла договоренностей о создании в Геранбойском районе пилотной товарной биржи.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda və regionda ilk dəfə Türk Ticarət Evi yaradılacaq

Новости партнеров

Самое читаемое

В Баку уволен скандальный чиновник
В Баку уволен скандальный чиновник
23 ноября 2020 г. 14:57
Хикмет Гаджиев: Мы привезли дипломатов в Физули, чтобы они своими глазами увидели дикость армян
Хикмет Гаджиев: Мы привезли дипломатов в Физули, чтобы они своими глазами увидели дикость армян
22 ноября 2020 г. 15:52
Макрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
ВидеоМакрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
22 ноября 2020 г. 20:23
Хикмет Гаджиев: Иностранные дипломаты в Азербайджане посещают Физули
Хикмет Гаджиев: Иностранные дипломаты в Азербайджане посещают Физули
22 ноября 2020 г. 11:59
Оперативный штаб провел республиканское совещание в связи с пандемией
Оперативный штаб провел республиканское совещание в связи с пандемией
21 ноября 2020 г. 15:59
Появилась информация об азербайджанских военнопленных
Появилась информация об азербайджанских военнопленных
23 ноября 2020 г. 14:49
МККК предпримет необходимые шаги в отношении азербайджанцев, взятых в плен армянами
МККК предпримет необходимые шаги в отношении азербайджанцев, взятых в плен армянами
22 ноября 2020 г. 20:04
В Азербайджане продлен срок карантинного режима
В Азербайджане продлен срок карантинного режима
19 ноября 2020 г. 14:28
В выходные дни прекращается деятельность общественного транспорта
В выходные дни прекращается деятельность общественного транспорта
21 ноября 2020 г. 01:14
МВД: За курение на открытом воздухе ждет штраф в размере 100 манатов
МВД: За курение на открытом воздухе ждет штраф в размере 100 манатов
23 ноября 2020 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi