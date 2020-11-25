В Азербайджане и регионе впервые будет создан Тюркский торговый дом

Конфедерация предпринимателей Азербайджана достигла договоренностей о создании в Геранбойском районе пилотной товарной биржи

24 ноября состоялась встреча 2-й Генеральной Ассамблеи Торгово-промышленной палаты тюркоязычных государств (TCCI) в онлайн формате.

Об этом Report сообщили в Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана.

На встрече были обсуждены двенадцать вопросов, стоящих на повестке дня, в том числе создание тюркских торговых домов, проведение бизнес-форумов, встреч B2B, организация структуры и пр.

На заседании прошли презентации на тему тюркских моделей создания товарных бирж, создания комитетов женщин и молодых предпринимателей, “Онлайн-обучение: цифровая трансформация для МСП и электронной торговли”. Конфедерация предпринимателей Азербайджана достигла договоренностей о создании в Геранбойском районе пилотной товарной биржи.