В Азербайджане грузоперевозки будут осуществляться по общим правилам

Государственный таможенный комитет (ГТК) будет следить за тем, чтобы грузоперевозки осуществлялись на основе общих правил.

Государственный таможенный комитет (ГТК) будет следить за тем, чтобы грузоперевозки осуществлялись на основе общих правил.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета, врио председателя Шахин Багиров сказал на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"В ближайшем будущем мы добьемся полной прозрачности в сфере грузовых перевозок. Перевозка грузов очень важна для нас", - сказал Багиров.

Ранее ГТК сообщал, что в последнее время среди грузов, ввозимых в страну различными транспортными компаниями, все чаще выявляются коммерческие грузы и случаи контрабанды продукции, декларируемой под видом товаров для личного пользования. В связи с этим Таможенный комитет призвал граждан соблюдать законодательство, а также правильно указывать сведения о товарах в декларации, чтобы заказанные ими за рубежом товары легко и быстро проходили таможенный контроль.